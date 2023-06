L'amministratore delegato di Tesla nonché patron di Twitter e SpaceX,Musk arriva a bordo di una Tesla bianca a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Giorgia Meloni. L'auto dell'imprenditore multimiliardario poco prima delle 17 stava per raggiungere l'...C'è da precisare però che le violazioni in questione si sarebbero verificate prima dell'diMusk su Twitter . Anche se l'attuale proprietà avrebbe dovuto comunque concludere gli accordi e ...Twitter aveva avviato una negoziazione con tre major (Universal, Sony e Warner), ma tutto si è bloccato con l'diMusk, probabilmente per i costi eccessivi (oltre 100 milioni di dollari ...

Giovedì, 15 giugno 2023 Home > aiTv > L'arrivo di Elon Musk a Palazzo Chigi (un taxi blocca la sua Tesla) Roma, 15 giu. (askanews) - L'amministratore delegato di Tesla nonché patron di Twitter e Space ..."Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c'è. Abbiamo parlat ...