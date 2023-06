Land Rover Discovery Sport - Quando il restyling è dentro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tecnicamente un vero e proprionon è, ma è anche vero che, soffermandosi sulla plancia, sembra tutta un'altra auto: con il Model Year 2024, infatti, larinnova profondamente gli interni. Parliamo di un modello ormai avviato a fine ciclo vita dopo il lancio nel 2015 e ildel 2019, ora evoluto anche grazie a un arricchimento delle tecnologie di bordo e ritocchi al look in alcuni allestimenti. Digitalizzata. Il cambiamento più rilevante ruota intorno al nuovo display centrale: un tablet da 11,4 pollici montato come se fosse sospeso, che spazza via il vecchio display (integrato alla struttura della plancia) e rivoluziona la zona dei comandi sulla consolle centrale. Il nuovo display, più grande, va a inglobare i comandi fisici sottostanti, ...

