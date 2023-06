Lagarde | che disastro | alza ancora i tassi di 25 punti L' Eurozona in picchiata non ferma la Re Mida al contrario

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Bce non imita la Fed e decide un nuovo rialzo di 25base dei tredi interesse di riferimento. Lo comunica una nota dell'Eurotower alla conclusione del consiglio direttivo spiegando che "l’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato" Segui su affaritaliani.it

ha quindi ripetutole decisioni sui tassi di interesse seguiteranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione considerati i dati economici e finanziari più ..."Saremo restrittivi per tutto il tempo necessario per assicurarci di arrivare a destinazione". Lo ha detto la presidente della Bce Christinein conferenza stampa a Francoforte aggiungendol'atterraggio dell'inflazione al 2,2% nel 2025, come da nuove stime Bce diffuse oggi, non e' "ne' soddisfacente ne' tempestivo". Cop 15 - 06 -...Lo ha detto la presidente della Bce Christinein conferenza stampa a Francoforte aggiungendosulle due decisioni odierne, su rialzo tassi e fine reinvestimenti App, il consenso e' stato "...

Tassi, Lagarde: probabile rialzo anche a luglio, non faremo pause come la Fed Milano Finanza

Riunione Bce: i tassi sono aumentati come da attese di 25 punti base e probabilmente seguiranno altri aumenti, come confermato dalla stessa Lagarde in conferenza stampa.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...