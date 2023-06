Lagarde Bce | Inflazione ancora troppo alta | rialzo tassi dello 0 | 25%

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Francoforte, 15 giugno 2023 "L'è in calo, ma si prevede che rimarràpertempo. Siamo determinati a garantire che l'ritorni all'obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo. Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tredi interesse di riferimento della BCE", le parole diin conferenza stampa. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Non si vede per ora una spirale salariale". Lo ha detto la presidente dellaChristinein conferenza stampa a Francoforte sottolineando tuttavia che c'e' un problema di produttivita' che si traduce in maggiori costi per unita' di lavoro. Al tempo stesso e' ...Lo ha detto la presidente dellaChristinein conferenza stampa a Francoforte. "Un altro fattore che pesa sulla resilienza del settore finanziario - ha aggiunto - e' la flessione dei ...Rispondendo alla decisione sui tassi, la presidente della, Christine, ha affermato che 'non siamo ancora a destinazione' riguardo ai rialzi dei tassi. Ha sottolineato che le prospettive ...

Bce, mossa-killer di Christine Lagarde: stangata da 173 euro al mese Liberoquotidiano.it

Oggi 15 giugno 2023 è il giorno della riunione BCE. In primo piano ci sono sempre le decisioni di politica monetaria dell’EuroTower con le previsioni sostanzialmente convergenti sull’ipotesi di rialzo ...Continua la stretta monetaria dell'Eurotower, che ritocca al ribasso le stime di crescita mentre vede al rialzo quelle sull'inflazione: sarà al 5,4 per cento quest'anno. Il tasso di riferimento arriva ...