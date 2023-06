L' addio a Francesco Nuti | ai funerali il commovente omaggio di Marco Masini che canta Sarà per te

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quandoha ricordato, morto lo scorso 12 giugno,ndo in chiesa alla fine del funeraleper te , il brano che lo stessoportò a Sanremo nel 1988, per tutti è stato difficile trattenere le lacrime. L’abbazia di San Miniato al Monte, sulla collina che domina Firenze, ha ospitato circa 300 persone, tra cui tanti noti personaggi dello spettacolo, per l’ultimo...