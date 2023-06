La Vita In Diretta | da Matano a sorpresa intervistano Barbara d’Urso

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non solo lada Mara Venier a Domenica In, ieriè apparsa anche in un altro programma Rai, ma non uno qualsiasi, quello con il quale si ‘scontra’ il suo Pomeriggio 5. Albertoha aperto la puntata di ieri de LaInannunciando che avrebbe seguito l’addio a Silvio Berlusconi: “Eccoci qui benvenuti incon noi de LaIn. Prendiamo la linea del TG 1 e seguiamo l’addio a Silvio Berlusconi. Siamo pronti come ogni giorno, ma sono pronti i miei inviati, la nostra voce e i nostri occhi. Siamo presenti anche in piazza Duomo a Milano dove ci sono migliaia di persone e sentiremo tra poco gli amici di Berlusconi“. Laine le parole di ...