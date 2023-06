(Di giovedì 15 giugno 2023) La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, non ha resistito. «Prima di venire qui, ho chiesto a ChatGpt» come commentare, dice nella conferenza stampa a Strasburgo che celebra l’approvazione dell’AI Act da parte della plenaria. «Dimostra quanto l’intelligenza(IA) faccia già parte della nostra vita». L’aula ha votato con ampia maggioranza (quattrocentonovantanove voti a favore, ventotto contrari e novantatré astensioni) e i negoziati del «trilogo», con Commissione e Consiglio, sono cominciati il giorno stesso. «La tecnologia evolve e apre nuove possibilità», è il punto della presidente, «non possiamo permetterci di restare stagnanti o avere paura del futuro». Il voto della plenariaL’approccio delle istituzioni comunitarie è «human centered», come è stato ripetuto: vorrebbe mettere al centro l’uomo. Cioè gli utenti. In sostanza, la proposta di ...

BRUXELLES - La Commissioneordina a Google "la cessione obbligatoria" di parte dei suoi servizi pubblicitari online per ... Inpreliminare, Bruxelles rileva che, almeno dal 2014, Google ha ...PerArenula, "un omaggio a Berlusconi". Tant'è che il vice ministro Francesco Paolo Sisto , ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Cos'è e come lavora la Procura: il cuore in Lussemburgo ...... qui si parla di politica, i titolari delle sostanze dell'ex cavaliere vannosubito, solo la ... qui a nome della commissione: dopo l'avvicendamento turbolento del 2016, èevidente che i due ...

La via europea all’intelligenza artificiale è un buon compromesso Linkiesta.it

L’accordo rientra nel Global Gateway, la strategia dell’Unione europea per la costruzione di infrastrutture nel mondo che punta a offrire un’alternativa alla Belt and Road Initiative cinese (o Nuova ...In via preliminare, Bruxelles rileva che ... "Non condividiamo il punto di vista della Commissione europea e risponderemo di conseguenza." Così il vicepresidente di Google per i servizi pubblicitari ...