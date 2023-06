La tecnologia innovativa per una fotoprotezione solare completa

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'estate è alle porte e la voglia di abbronzarsi e di rilassarsi al sole è il primo desiderio. Ma come fare ad avere un'abbronzatura perfetta e dorata, protetta dai raggi nocivi, sana ed idratata? HELIOCARE® è una lineadi prodotti che proteggono dal sole: creme, cosmetici ed integratori per una protezione sicura dai raggi UVA e UVB. Fernblock® è ladi HELIOCARE® presente sia nei prodotti topici sia negli integratori alimentari. È un esclusivo estratto brevettato di Polypodium leucotomos con una potente azione protettiva, antiossidante e riparatrice. I suoi attivi agiscono sulle quattro radiazioni (UVB, UVA, Visibile e IR), aiutando a prevenire i danni immediati (scottature) e quelli che insorgono nel tempo: invecchiamento cutaneo, macchie, perdita delle difese, allergie e persino il cancro della pelle. L'esposizione ai raggi ...

Intesa Sanpaolo ha iniziato da diversi anni a investire strategicamente nella, ... con la volontà di creare un'esperienza digitalee di eccellenza. Oggi i clienti multicanale del ...Intesa Sanpaolo ha iniziato da diversi anni a investire strategicamente nella, ... con la volonta di creare un'esperienza digitalee di eccellenza. Oggi i clienti multicanale del ...... Alperia Greenpower e MIPU Energy Data Società Benefit hanno sviluppato una soluzione... e rappresenta un esempio di come lapossa supportare processi volti alla sostenibilità ...

Solid World incamera ordini per la nuova stampante 3D per i tessuti Nordest Economia

Dall'Università all'innovazione in azienda: Teoresi, società internazionale d'ingegneria specializzata in tecnologia di frontiera, investe oltre 110 mila euro per attrarre talenti in progetti di ricer ...Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo presentata oggi a Milano e disponibile su tutte le piattaforme. Come funziona ...