La sgradita eredità

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il mancato rilancio di Alitalia-Ita e un nuovo assetto per Monte dei Paschi mai concretizzato. Per non parlare dello stallo su Tim e lo smaltimento dei rifiuti nucleari. Partite difficili ma che «SuperMario» Draghi doveva risolvere. E che ora Giorgia Meloni si trova ad affrontare. Alzi la mano chi nel giorno dell’insediamento a Palazzo Chigi avrebbe pensato che, tirate le somme, al termine del suo spicchio di legislatura Mario Draghi sarebbe stato bocciato in economia. Nessuno avrebbe potuto pretendere che nell’arco di 20 mesi (dal febbraio 2021 all’ottobre 2022) l’ex presidente della Banca centrale europea risolvesse tutti i dossier che da anni imbrigliano il Paese, ma almeno che non li ingarbugliasse ulteriormente lasciando un’non proprio gradita al governo successivo. E invece se guardiamo agli sviluppi delle partite Ita (alla fine vuol dire Alitalia), Tim, ...