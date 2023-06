allail Mar d'Azov "Berlusconi era un vero patriota": Putin piange l'amico di sempre "Abbiamo trasformato l'Ucraina nell'Impero Romano". L'agenda di Prigozhin dietro alle sue ...... ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando i corrispondenti militari dopo aver siglato il decreto che definisce il Mar d'Azov come un "mare interno della", in seguito all'...... lanon ha tardato a disattendere le sua promesse: esattamente dieci anni dopo, con un bizzoso gusto per le ricorrenze, lainvade la Crimea e launilateralmente alla propria ...

La Russia "annette" il Mar d'Azov: cosa può succedere in Crimea Inside Over

L'intesa sui cereali scade a luglio. La minaccia preoccupa l'Occidente: rischio fame e ritorno dell'inflazione. Il ricatto sul gasdotto in Ucraina ...Casi di colera a Kherson dopo l’allagamento dovuto alla distruzione della diga. Il fondatore della Wagner, pronto a lasciare la guerra, si scaglia contro il ministro della difesa del Cremlino: “Sarai ...