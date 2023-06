La Roma si sposta a Londra per il calciomercato | gli obiettivi di Mourinho e Pinto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ildellaentro nel vivo e lo fa a. Ieri Tiagoè volato nella capitale inglese per una serie di appuntamenti di mercato, tra possibili acquisti per rinforzare la squadra e giocatori in uscita da piazzare per soddisfare le richieste dell'Uefa sul Fair Play Finanziario. Durante la sua permanenza Oltremanica il general manager portoghese ha avuto modo di incontrare il suo allenatore, José, che è tornato dalla famiglia subito dopo la fine del campionato. Tra i due è andato in scena un pranzo: asono state discusse le operazioni da effettuare nei prossimi giorni ed è stato fatto un punto tra entrate (Scamacca in primis, per sostituire Abraham) ed uscite (Ibañez, Kluivert, Viña e gli altri con cui si può fare cassa). I giallorossi hanno già ...

Una giornata di incontri, news e attualità per Sky TG24 che oggii suoi studi televisivi nel centro di Milano, nella cornice di Palazzo Reale. Gli ...collegio senatoriale uninominale di...... all'incrocio con via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casal Palocco , sulle strade di. Per ... Il nascondino siin una mega villa, gli YouTuber passano anche 24 ore su una barca. ...Il braccio di ferro sinel dietro le quinte dei negoziati sulle querele temerarie. Dove per ... Dopo la mobilitazione su scala europea, il procuratore distesso aveva giudicato invalido quel ...

Il Green Film Lab si sposta al Mia di Roma per il suo terzo workshop TorinOggi.it

Il calciomercato della Roma entro nel vivo e lo fa a Londra. Ieri Tiago Pinto è volato nella capitale inglese per una serie di appuntamenti di ...Calciomercato Roma: Pinto è a Londra per cercare di vendere il più possibile ... Come scrive il giornale Repubblica, per qualche giorno il centro del mercato giallorosso si è spostato a Londra.