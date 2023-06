La Roma di Zerocalcare

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) C’eravamo lasciati ai primi di dicembre del 2021 con “Strappare lungo i bordi”, la serie Netflix dial secolo Michele Rech, questo è in verità il nome del 40enne – festeggerà il 12 dicembre prossimo – fumettistano che vive a Rebibbia-Ponte Mammolo. Ora la nuova serie d’animazione “Questo mondo non mi renderà cattivo” sei puntate – dal 9 giugno rilasciate su Netflix, con le belle musiche di Giancane – che nelle intenzioni dell’autore voleva rappresentare la suain maniera “complessa ed umana” e senza manicheismi.giorni nostri nel quartiere di(doppiato dallo stesso), un gruppo di Nazi tenta di mobilitare l’opinione pubblica contro un centro di accoglienza per extracomunitari che a loro dire impedirebbe la vita scolastica di una scuola ...