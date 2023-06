La rispettabilità era un completo di lana nero

Leggi su ilpost

(Di giovedì 15 giugno 2023) «L’unica vera cosa rilevante successa nella moda in tempi recenti parte dal cosiddetto mondo dello streetwear, per sua natura antisistemico e radicale, vicino alle subculture e in origine lontano dalle logiche commerciali, e si struttura come un vero e proprio sistema di segni opposto alla moda europea, quella dei designer e dei marchi del lusso»