La Regione Lombardia come il Parlamento Tre giorni di stop per Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il consiglio regionale straordinario sul dissesto idrogeologico, convocato per martedì 13 giugno, rinviato di due settimane. I lavori di tre commissioni previsti per ieri annullati, cosìnel pomeriggio di lunedì 12 era stata annullata la preannunciata conferenza stampa che avrebbero dovuto tenere nel pomeriggio alle 15, a Palazzogli assessori Guido Bertolaso, Simona Tironi e Romano La Russa sui provvedimenti di Giunta riguardanti la sicurezza sul lavoro. Commissioni sconvocate e impegni rinviati. Il lutto nazionale per la scomparsa diferma pure i lavori dellaUn tema che ha trovato triste conferma nell’attualità con due incidenti mortali avvenuti in provincia di Brescia in sole 24 ore (ma i nomi di Tiziano Pasquali, 60 anni, e del 22enne Sami Macukulli, ...