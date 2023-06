LA RAI FA INCETTA AI NASTRI D’ARGENTO | “PREMIATA NOSTRA QUALITÀ E INNOVAZIONE”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Esterno Notte” Miglior Serie 2023, con Margherita Buy e Fabrizio Gifuni migliori attori protagonisti, e “Mare Fuori” Serie dell’anno, ma anche altri quattro riconoscimenti: Rai Fiction fa il pieno di premi ai2023, assegnati dal SNGCI, Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. “Questi– dice Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction – confermano il nostro impegno nel perseguire lacon racconti capaci di approfondire temi e problemi dell’attualità e, al tempo stesso, di riportare all’attenzione del grande pubblico eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese. Le scelte dei Giornalisti Cinematografici Italiani – ai quali va il mio ringraziamento, come pure alla presidente Laura Delli Colli per l’appassionato impegno – sono un ...

Questi sono gli ingredienti della nuova serie spagnola in arrivo su2. Venerdì 16 giugno debutta in Italia 'Tutti mentono'. La serie, ideata da Pau Freixas (regista che ha fattodi premi ......italici e il medium televisivo ne faceva: lui e il suo staff captarono questo fenomeno, riuscendo a mettere in piedi in primo sistema televisivo privato. Poi a far pace con la stessa...... da Amici alla tv: protagonista in una nota serie dellaParsons, a Fanpage , ha ripercorso i ... - Ama il mare e la natura, e i suoi scatti in costume da bagno fannodi like sui social. - Al ...

Ricky Gianco, un viaggio nella musica lungo 60 anni - Oggi è un ... YouTube

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Lega ha celebrato la stagione del Napoli premiando, tra gli altri, miglior allenatore e MVP. Ieri il tecnico azzurro in visita agli studi Rai ...