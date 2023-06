La ragazza e l’ufficiale | tutto sulla nuova serie di Canale 5

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un appassionato triangolo sentimentale, un amore in bilico a causa delle ingerenze familiari e della storia, tra la Guerra di Crimea e ultimi giorni dell'Impero Ottomano. Sono questi gli ingredienti de La, ladi5 in onda il giovedì sera su5, la fiction tratta dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen, che nel cast fisso ha anche Demet Özdemir, l’amata Sanem Aydin della soap di successo Daydreamer-Le ali del sogno trasmessa sempre da Mediaset. Ispirata ad una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina ed è il drama più costoso mai prodotto in Turchia (per altro già venduto in decine di paesi al mondo). La, la...