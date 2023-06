La ragazza e l’ufficiale | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Questa sera, giovedì 15 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993)scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l’uomo parta per il fronte. I due, alla stazione, vorrebbero fermare quegli istanti per sempre, ma Kurt sa bene che deve compiere il suo dovere, e chiede a Sura di attenderlo; entrambi, però, devono anche considerare il grande rischio: Kurt potrebbe non tornare più. Passano i mesi e Sura non ha più ue notizie, scrive lettere in continuazione all’uomo che ama e che vorrebbe avere accanto a sè, ...