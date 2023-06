“La Promessa” | anticipazioni 16 giugno | Alonso e Cruz contro Manuel Catalina paga pegno

(Di giovedì 15 giugno 2023) “La”,16: ecco come si concluderà quella che in realtà è stata una “settimana corta” per la telenovela spagnola di Canale 5, per via della scomparsa di Silvio Berlusconi. Tra le cose che vedremo, ci saràmesso in difficoltà da…e Funes. Inoltre, a causa dei debiti della sua famiglia, dovrà separarsi da un oggetto a lei molto caro. Per spoiler più dettagliati a riguardo e ad altri, vi invitiamo a continuare a leggere questo articolo! Un altro domani,16e Funes ostacolano i piani di(foto sopra, l’attore Arturo Sancho) deve “vedersela” con l’opposizione di ...

Sei Sorelle: Adela infrange lafatta a Rosalia Adela è in pericolo e Rosalia è dovuta intervenire . La governate si è fatta promettere dalla Silva di non continuare a ...Riusciranno a portare quanto necessario a Lae a salvare la vita della povera Simona La: Catalina scopre che è finito il foraggio per gli animali Don Alonso è in ...Terra Amara: Julide sospesa dal suo incarico... Brutte notizie per Julide . Quest'... Lasposa di Sabahattin, infatti, è finita in un bel guaio, dal quale le sarà piuttosto ...

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2023 ComingSoon.it

S1 Ep10 – Le condizioni di Simona continuano a peggiorare. Il medico le diagnostica l’idropisia e la dichiara in pericolo di vita. Jana rivela a Maria che il medico per cui lavorava prima aveva tratta ...Nella puntata de La Promessa in onda il 16 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Jana deve lottare contro il tempo, per riuscire a salvare la vita di Simona. Le Anticipazioni dell'episodio della Soa ...