(Di giovedì 15 giugno 2023) Dalla parte degli ultimi che poi ultimi, in realtà, non sono. Perché bocciare non significa fallire o essere dei, ...

Dalla parte degli ultimi che poi ultimi, in realtà, non sono. Perché bocciare non significa fallire o essere dei perdenti, ...ai bocciati: "Bocciare un ragazzo significa ammettere di aver fallito" La lettera dellaagli studenti bocciati , inviata via e - mail a tutti i respinti, si apre con una ...Ma no, non è così che va"la dirigente del liceo scientifico Bottoni di Milano, Giovanna Mezzatesta , in una lettera dedicata agli studenti bocciati. Come laspiega a la Repubblica ...

La preside scrive ai bocciati: "Non siete perdenti, credete in voi più di prima" - Luce Luce

Una lettera scritta dalla preside del liceo scientifico Bottoni a Milano, e indirizzata agli studenti bocciati, fa il giro della città ...