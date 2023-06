La piazza che non c’era

... nel primo pomeriggio a Milano , sotto un sole estivo, inDuomo e dintorni, lungo la scia di immagini, cori, striscioni e bandierehanno fatto da cornice e da palcoscenico all'austero ...Una strada o unaanche a Napoli Per Berlusconi,si definiva un napoletano di Milano, si sono mobilitati anche due consiglieri comunali partenopei del suo stesso partito: "Porteremo nel ...... Marcello De Vito, aveva lasciato Virginia Raggi e i suoi per abbracciare Berlusconi "è stato ... Chi inDuomo c'era è l'ex deputato 5S Stefano Buffagni. Un contiano. "Silvio Berlusconi ha ...

POCA GENTE E POCA EMOZIONE: PIAZZA DUOMO DICE CHE L ... GLI STATI GENERALI

In piazza del Duomo non c’era una gran folla. I funerali di Berlusconi sono stati l’ultima dimostrazione della scissione crescente tra informazione e realtà ...La delusione, in casa Bari, non si cancellerà in fretta: l'amarezza per la mancata promozione in Serie A è stata fin troppo forte per essere smaltita rapidamente, e ...