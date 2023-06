La nonna ha 92 anni ma ne dimostra meno di 65 | “Il mio segreto? Una crema che si trova al supermercato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ciò che conta davvero non è l’eta ma come si vive la ‘vecchiaia’, dice Sandra Milo. Ma la 92enne Joan Woodhouse, madre di 8 figli edi 18 nipoti, sembra averto il fantomatico elisir della giovinezza. Basta dare un’occhiata al suo profilo TikTok, – costantemente aggiornato con foto e video in bikini, mentre sfoggia le gambe affusolate e si gode la vita al sole di Marr, in Spagna, dove si è trasferita dal Regno Unito – per capire che nonla sua età. Il suo? A suo dire la celeberrimaNivea. “, nessuno crede che tu abbia 92– afferma una delle nipoti all’inizio di un video pubblicato tempo fa ma diventato virale in queste ore -. Puoi raccontarci qualcosa di te?”. CominciaJoan: “Sono ...