La nave Geo Barents con 38 migranti è arrivata ad Ancona

E' entrata nel porto di Ancona alle 14 la nave umanitaria di Medici senza frontiere Geo Barents con 38 migranti a bordo, provenienti da Marocco e Bangladesh, tra i quali un minore non accompagnato. ANCONA In perfetto anticipo. Dopo tre giorni di navigazione sono arrivati oggi, alle ore 14 (anziché le 16, come annunciato fino a ieri), al porto di Ancona i 38 migranti