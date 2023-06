La morte di Berlusconi altera anche le classifiche di Spotify | «Menomale che Silvio c’è» al primo posto tra i brani virali

(Di giovedì 15 giugno 2023) C’è una formula – fin troppo abusata – che ha accompagnato, in questi giorni, la scomparsa di: «Nel bene e nel male». Nel bene e nel male,ha cambiato la storia del Paese. Nel bene e nel male, è stato il presidente del Consiglio più longevo. Nel bene e nel male, ha influenzato la cultura italiana nel terzo millennio. Ecco, a proposito di cultura, in questo caso musicale, e senza giudizi di merito,è riuscitodopo la suain un’impresa ambitissima nel panorama discografico. Ha fatto balzare aldella classifica«Viral 50 Italy» l’autore dell’innoche Sivlio c’è, Andrea Vantini. Il cantautore veronese scrisse il brano negli anni 2000. ...

Crosetto replica: 'Giorgia Meloni ha imparato benissimo dal'arte della pazienza e della mediazione, perché dobbiamo farlo sia a livello internazionale che interno al nostro Paese'. Per ...'La coincidenza delladi Flavia Franzoni Prodi con quella disuona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore #LuttoNazionale_ancheNO', aveva twittato il ..., Elly Schlein: 'No alla beatificazione. Il lutto di Stato Inopportuno' C'era anche lei, ieri, Elly Schlein , ai funerali di Silvio. Eppure, nel corso dell'evento ...

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e coordinatore regionale del partito, ha scritto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al prefetto, Francesca ...Il fotografo non voleva essere assente alla collezione degli insulti più pesanti nei confronti del Cavaliere, recentemente scomparso ...