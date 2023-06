(Di giovedì 15 giugno 2023) In Germania, una ragazza è morta in seguito ad un'aggressione avvenuta aldi Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera. Secondo quanto riportano ...

La molesta e la spinge giù dal castello di Ludwig, muore turista ... Agenzia ANSA

In Germania, una ragazza è morta in seguito ad un'aggressione avvenuta al castello di Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera. (ANSA) ...Il castello delle favole in Baviera, fatto costruire dal re Ludwig II e diventato noto per aver ispirato Walt Disney, è dientatao teatro oggi di una fiaba dell'orrore. Una ...