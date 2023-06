“La macchina tua costa 300 euro” | così gli YouTuber sfottevano chi aveva la Smart Video

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu –gli, nei loro, si esaltavano echi guidava la. “Ah rega’, quest’auto va più veloce di una Saetta McQueen”, l’auto delle gare di Cars. “Annamo’, me sembra di caricare un drago, daje Jessica che sono il protagonista di Fast & Furious, meeeeeeee”. E ancora: “Questa levetta a cosa serve, ad andare nell’idrospazio000000”. Per poi prendere in giro chi stava guidando una, troppo lenta, troppo economica, forse proprio l’auto a bordo della quale viaggiava anche il bimbo di cinque anni che ha perso la vita a causa dello scontro violentissimo. Quasi una tragica profezia di quanto sarebbe successo di lì a poco. “Latuatrecentousata al Conad, la mia ...

Poi il tragico sfottò: "Ma questo con la Smart che sta facendo Abbello lacosta 300 euro al Conad, la mia un miliardo, vale quanto Amazon". Sarà proprio una Smart lacontro la ...Il noleggio, la Lamborghini nel cortile di casa, l'eccitazione e l'attesa per l'inizio della nuova "sfida" da postare sui social, la diretta pochi istanti prima dello schianto costato la vita al ...... per l'evento brianzolo è infatti stimata una presenza di almeno 50.000 spettatori : ' La... La differenza la fa quella strana sensazione che provi quando corre un altro dellasquadra: è ...

Youtubers in Lamborghini prima dello schianto: "A bello, la tua Smart costa 300 euro usata al Conad". Video su Tik Tok ...