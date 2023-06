(Di giovedì 15 giugno 2023) Mario, arcivescovo di Milano, ha mani grosse, vaste, un timbro della voce e un linguaggio del corpo da grande parroco che non farà una eminente carriera curiale, non avrà l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La lezione indimenticabile di Delpini alla piccineria del moralismo meschino Il Foglio

Nell’omelia dell’arcivescovo di Milano un perfetto ritratto del Cav. e della sua vitalità che riscatta il birignao ingrugnito e delatorio. Delle cattiverie senza grazia non resta che sorridere ...Dopo le lacrime per la promozione, l'invito alla curva sarda a non sbeffeggiare gli avversari è stato commovente e un gesto di grande lucidità pur nel momento più emozionante ...