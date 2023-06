La lezione di Berlusconi agli avversari | fatti concreti e non solo parole

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non potrà mai esserci un ultimo saluto per un personaggio come lui. Ha segnato profondamente la vita del Paese. Sia da vivo che da morto. Siamo già alle polemiche sul lutto nazionale, sui funerali di Stato, sulle bandiere a mezz'asta. Ora che è già risorto l'antismo, figuriamoci se non si inventa qualcosa anche lui. Perché alla fineè fondamentalmente un combattente. Un genio, un comunicatore, un innovatore. Non un santo, questo no. Ma certamente un grande italiano. Per qualcuno il male assoluto. Brutta cosa l'invidia, compagna di viaggio del rancore e talvolta del disprezzo. L'amore vince sempre sull'odio, diceva spesso. In questi ultimi giorni, però, l'odio sta tentando una disperata rimonta. È stato detto e scritto di tutto sue si continuerà a farlo. Forse è anche ...