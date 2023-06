E' il caso di Susanna, europarlamentare della Lega. Con un post su facebook, laha paragonato la figura di Silvio Berlusconi a quella di Napoleone. 'Ei fu. Qualcuno penserà che il ...Anche l'eurodeputataSusannaha detto la sua in merito: "Siamo stanchi che il Pd toscano strumentalizzi anche le classi dei nostri ragazzi per la sua propaganda". L'ultimo ..." Impresentabile ". Questo il termine accostato da Repubblica all'eurodeputataSusanna. Un assalto, l'ennesimo, arrivato in un articolo sulla situazione in politica in Toscana, dove la sinistra è stata tramortita senza mai toccare palla e dove rischia di ...

La leghista Ceccardi paragona Berlusconi a Napoleone: “Fu vera gloria…” Globalist.it

Susanna Ceccardi: "Ei fu. Qualcuno penserà che il paragone tra Napoleone e Silvio Berlusconi sia improvvido o poco originale. Eppure ho provato oggi nella chiesa alcune di quelle stesse sensazioni che ...E la puntata di “Fuori dal coro“ è stata postata anche dalla Lega. Nicoletta: "La battaglia continua presto un nuovo sit in, saremo a Orentano".