La legge che difende la biodiversità in bilico | i popolari a un passo dall' affossarla

(Di giovedì 15 giugno 2023) I temi ambientali continuano a dividere il Parlamento europeo, con il centrodestra che è quasi riuscito ad affossare un importante regolamento in discussione: lasul Ripristino della natura. Il testo del provvedimento avrebbe dovuto essere approvato oggi in commissione Ambiente, ma la...

... notificato in carcere al 43enne in vista di una nuova richiesta di processo per violenza sessuale aggravata dall'aver "commesso i fatti - sinell'imputazione - nei confronti della figlia......di Matteo Cecada Chief Technical & Operations Officer di Ferretti Group " È una collaborazione... Si respira ottimismo come sinel comunicato stampa: ' L'avvio della partnership con Ferretti ...... multi - utility italiana quotata su Euronext Milan, ha assunto una delibera quadroha ... siin una nota. Il CdA ha conferito mandato al presidente e all'AD affinché possano provvedere, ...

Primo «sì» della Duma alla legge che vieta di cambiare sesso Avvenire

«Famiglie, persone transgender, non binarie e con disabilità. Ma anche per i migranti e il pianeta». Un mese ricco di eventi dedicati alla celebrazione delle ...MANFREDONIA (FOGGIA) - Se si aveva voglia di capire cosa si intenda per reato di riciclaggio di denaro sporco e l'enorme ...