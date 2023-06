La Lazio su Simeone | il Napoli fissa il prezzo dell’attaccante

Adesso lapensa al figlio d'arte per tornare ad avere unin squadra. Sono nove i gol stagionali in tutte le competizioni per l'attaccante argentino, di recente tornato anche nel giro ...Commenta per primo Lacerca un nuovo centravanti sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri Lotito ha parlato con De Laurentiis dell'argentino del Napoli, Giovanni. In ballo tra i due club c'...Commenta per primo Contatto Lotito - De Laurentiis ieri a Milano. I due presidenti die Napoli si sono incontrati in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi e a margine della ...e ...

Calciomercato Lazio, Simeone scavalca Milik: Lotito a colloquio con De Laurentiis Lazio News 24

Torna prepotentemente d’attualità il nome di Giovanni Simeone per la Lazio. Ieri ne hanno nuovamente parlato Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis a Milano, dove entrambi si trovavano per partecipare ...Secondo quanto riportato dal quotidiano la Lazio avrebbe messo nel un attaccante del Napoli: “Torna prepotentemente il nome di Giovanni Simeone per la Lazio. Giovanni è figlio di quel Diego che alla ...