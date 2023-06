La Lazio pensa a Zielinski per sostituire Luis Alberto

... Adler Entertainment e la francese Bling Flamingo e supportato daCinema International. Le ... Ma un rapporto serio Una famiglia Virginia si innamora spesso madi non aver ancora trovato ...... Adler Entertainment e la francese Bling Flamingo e supportato daCinema International. Le ... Ma un rapporto serio Una famiglia Virginia si innamora spesso madi non aver ancora trovato ...Per migliorare il reparto offensivo, ecco che Furlainiall'esterno del Villareal che, in ...rossonero starebbe valutando la possibilità di portare a Milano il fantasista argentino della...

Il Milan pensa a Luka Romero: l'argentino è in scadenza con la Lazio Goal.com

Gli aquilotti hanno messo nel mirino due partenopei, Simeone e Zielinski. La Repubblica, in merito all' argomento Zielinski, scrive: ...La Gazzetta dello Sport riporta un interesse da parte della Lazio nei confronti dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ...