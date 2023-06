(Di giovedì 15 giugno 2023) Giuseppedeve aver capito l’errore. E oggi, il giorno dopo idi Silvio Berlusconi, a cui non ha partecipato prefendo attovagliarsi in un ristorante romano, il leader del M5S striscia le unghie sullo scivolosoo cui cerca dirsi. L’assenza disi è notata, più di quanto non sia passata del tutto inosservata la presenza discreta di Elly Schlein. In fondo gli ex premier c’erano tutti o quasi: c’era Paolo Gentiloni, che rappresentava pure l’Ue; c’erano Matteo Renzi, Mario Monti e Mario Draghi.Enrico Letta non si sa bene perché, ma senza verve polemica al contrario di Giuseppi che ha invece rivendicato la sua scelta. Perché farlo? Semplice, dicono i retroscena: le accorate condoglianze vergate dapoco dopo la notizia della ...

...è avvenuto nel parco del castello con il benvenuto del primo cittadino di Giarole e del... nelle vicinanze della confluenza con il torrente, per poi salire verso Pomaro con una tappa in un ...Juve e laAllegri: fiducia, dimissioni o esonero. E' sicuramente la più grande incertezza ...panchina bianconera ma non è da scartare l'ipotesi sempre evocativa del ritorno di Antonioche ...Ad incidere anche l'addio di chi comecredeva in lui, e che poteva rappresentare anche la ... che così facendo non tornerebbe a Torino comeda risolvere. Intervistato dallo 'Standard Sport' ...

La grana di Conte: assente ai funerali, si arrampica sugli specchi Nicola Porro

L’esordio è avvenuto nel parco del castello con il benvenuto del primo cittadino di Giarole e del conte Giuseppe Sannazzaro Natta che ... nelle vicinanze della confluenza con il torrente Grana, per ...‘Buona la prima’ per Camminare il Monferrato che il 2 giugno ha fatto tappa a Giarole, che ha ospitato per la prima volta l’iniziativa di trekking su un percorso che ha consentito di conoscere i caste ...