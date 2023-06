La giudice che condannò Berlusconi | “Frodare il fisco è un reato grave | ma lui lo ha sdoganato L’eredità peggiore? Aver delegittimato le toghe”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Solo in un Paese come il nostroilper milioni di euro può essere considerato undi poco conto. In altre realtà, penso agli Stati Uniti, le conseguenze penali sono ben diverse. E chi evade non è ritenuto un furbo, ma un mariuolo di una certa importanza”. Alessandra Galli è una dei pochi giudici a poter dire dicondannato Silvio. Di più: digli inflitto l’unica condanna divenuta definitiva. Bergamasca, 63 anni, primogenita di Guido – magistrato ucciso nel 1980 dai terroristi di Prima linea – Galli era la presidente del collegio della Corte d’Appello di Milano che nel maggio 2013 confermò i quattro anni di reclusione per frode fiscale all’ex premier nel processo sulla compravendita dei diritti tv Mediaset. Fu l’esito di un grado di giudizio ad ...

... con espressione " assicurano i presenti " preoccupata la lettura dei 37 capi d'imputazione... dopo aver aspettato per oltre 15 minuti l'ingresso del, non ha mai lanciato uno sguardo al ...... rispettivamente, il dovere deldi stralciare le intercettazioni con dati personali ... E' la sua riforma, molto attesa efinora non aveva trovato spazio e tempo. Adesso la premier l'ha messa ...... palazzo Dal Lago edificio del 1600 ora sede deldi pace e sul corso principale di Cles, storica via'. Per parte sua Wind aveva fatto notarea poche decine di metri esisteva un'analoga ...

Chi è Aileen Cannon, la giudice che ha in mano il futuro di Trump Inside Over

Costa (Azione): "È un primo passo. Potremmo votare a favore". Il vice ministro alla Giustizia Sisto: "La riforma è nel segno dei ...Dal suo golf club in New Jersey, dove è volato dopo l’imputazione in Florida che potrebbe costargli 400 anni di cella, il tycoon è tornato all’attacco promettendo di indagare sull'attuale presidente ...