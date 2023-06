La FED ferma il rialzo tassi al 5 | 25% Cosa farà ora la BCE?

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Federal Reserve americana (FED) ha annunciato, in linea con le ampie aspettative del mercato, di sospendere per il momento il ciclo di aumento deidi interesse, mantenendo il livello deinella fascia compresa tra il 5% e il 5,25%. Lo ha deciso spiegando che mantenere questo livello “consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria”. La domanda che tutti si pongono in queste ore è:invece la? Continuerà a seguire la scia della Federal Reserve o proseguirà con la stretta suicome annunciato da Christine Lagarde nei giorni scorsi? La decisione della FED che “spiazza” i mercati Nel determinare l’entità di un ulteriore rafforzamento della politica monetaria che potrebbe essere appropriato ...

"È la pausa meno espansiva di sempre". Così Bloomberg commenta la decisione delladi interrompere la serie dei rialzi dei tassi accompagnandola però con la previsione di due ... Tokyo non si...A Roma è in [...] 14 giugno - 20:04 *** Tim: Alessandro Pansa cooptato in cda come consigliere 14 giugno - 17:38 Borsa: Milano chiude a +0,9% puntando su pausa, sila corsa di Mfe 14 giugno ...La Federal Reservela corsa dei rialzi e nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5 - 5,25%... Laconferma la politica di riduzione del bilancio "come descritto nei ...

Fed ferma rialzi tassi, restano a 5-5,25% Adnkronos

MILANO (ITALPRESS) - Dopo dieci rialzi consecutivi, la Fed lascia invariati i tassi d’interesse nella fascia fra 5 e 5,25%. Si tratta però di una sempli ...Powell avverte che nel 2023 la Fed alzerà altre due volte i tassi e oggi si aspettano le mosse della Bce - Si scalda la battaglia in Telecom ...