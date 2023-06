La famosa torta francese alla ciliegie | una ricetta che ha più di 300 anni!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 15 giugno 2023) Questaalleè conosciuta in tutto il mondo come clafoutis. Laha più di 300 anni ed è di una semplicità unica. Per prepararla, procuratevi solo frutta di qualità certificata. Le, infatti, sono spesso trattate con pesticidi, meglio optare sempre per prodotti biologici e a chilometro zero. L’impasto si prepara in men che non si dice: si tratta di una pastella a base di burro, latte, uova, zucchero e farina. La consistenza è piuttosto liquida, ma non temete, in cottura si compatterà, risultando comunque di una morbidezza inimmaginabile, anche se non contiene lievito. Risultato? Un dessert golosissimo, pronto in un baleno, che soddisferà il palato di grandi e piccini. Una pioggia di zucchero a velo completerà la vostra opera e la renderà più invitante che mai. Che ...