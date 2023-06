La controffensiva di Kiev è solo all’inizio

(Di giovedì 15 giugno 2023) La grande operazione militare annunciata da mesi è cominciata, ma non ha ancora prodotto risultati significativi. Per superare le imponenti difese costruite dai russi potrebbero volerci mesi Leggi

La guerra in Ucraina giunge oggi al 477esimo giorno con la controffensiva ucraina che non solo continua ma rassicura: "Avanziamo lentamente, ma in modo costante". A Bruxelles si tiene il vertice dei ministri della Difesa della Nato. La guerra non si ferma: l'esercito ucraino sta "avanzando" sul fronte nonostante la "potente resistenza" delle truppe russe, in particolare nel sud del Paese. Lo ha detto la viceministra della Difesa. La controffensiva delle truppe ucraine va avanti da una settimana ma ha attivato solo 3 delle 12 brigate addestrate mentre il grosso delle forze è in stand by. Lo sostengono gli analisti.

Minsk: arrivate armi nucleari tattiche. Controffensiva, Kiev: battaglie feroci, progressi parziali - Zelensky: "Dobbiamo la vita a chi difende il nostro popolo"

