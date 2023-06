La conduttrice di Amici in bianco per dare l' ultimo saluto all' ex Premier Ecco perché

... gli, il governo al completo, molti capi di stato, ambasciatori e anche diversi volti di ... apprezzatissima da Berlusconi, che nel 2014 la definì pubblicamente lapiù brava di tutta ...Una novità per ladi Goal Deejay , che è solita mostrarsi al top della sua forma dato ... I due si sono conosciuti lo scorso dicembre grazie ad alcuniin comune e non si sono più ...Laha ricordato le difficoltà nel ritagliarsi nuovamente uno spazio sul piccolo schermo: 'Non ho più avuto una trasmissione tutta mia. Liorni con me è stato molto carino. I mieimi ...

Isobel di Amici diventa conduttrice Cosmopolitan

Ai funerali di Silvio Berlusconi, Barbara D'Urso viene fermata dai giornalisti e le sue parole non sono passate inosservate a Selvaggia Lucarelli. Funerali Silvio Berlusconi, tanti amici e colleghi ha ...Jonnie Irwin è un conduttore televisivo britannico che è molto famoso in Inghilterra per essere stato al timone di vari programmi tv. Il presentatore, che è molto seguito ...