La compagna del papà ‘cacciata’ dall’altare alla Comunione del figlio | ‘Lei non può fare la foto’

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo la cerimonia religiosa della Primala nuovadelnon ha potutola fotografia. La vicenda si è verificata nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, sede parrocchiale di Vallemarina, nel Comune di Monte San Biagio, e non ha mancato dieco non solo sul territorio pontino. Si trattava della cerimonia delle Comunioni, una tappa importante per i ragazzi, un giorno di festa che, purtroppo, almeno in un caso ha avuto un epilogo triste. Il parroco ha fatto capiredonna che non poteva apparire in foto Era terminata la cerimonia ed era il momento delle foto. A turno le famiglie hanno fatto capolino sull’altare perla foto con i propri ragazzi. Tutto bene finché a salire sull’altare non è stato unin compagnia ...

...di Silvio Berlusco ni non ha solo privato un partito (Forza Italia)suo leader. In attesa di spartire un patrimonio - pare - di quattro miliardi di euro, tra i cinque figli e laMarta ......in azzurro di Anzanello - . Vogliamo che il suo ricordo e la sua passione rimangano vivi. ... fra tutti, l'oro nel CampionatoMondo con la Nazionale italiana nel 2002 in Germania e la ...... colpisce l'excon una sedia: arrestato 15 Giugno Zon.it è una testata giornalistica on - line. RegistrazioneTribunale di Salerno n° 15/201521 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...

Francesca Pascale, la fotostoria dell'ex fidanzata di Berlusconi. FOTO Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La scomparsa di Silvio Berlusconi non ha solo privato un partito (Forza Italia) del suo leader. In attesa di spartire un patrimonio – pare – di quattro miliardi di euro, tra i cinque figli e la ...