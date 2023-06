La classe operaia va in Paradiso

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) «Intono al 1923, 1924 mia nonna Adele venne proprio qui in Toscana da alcuni cugini per imparare l’arte di lavorare la pelletteria. Nel 1925, tornata a Roma fonda Fendi». È emozionata Silvia Fendi quando racconta le origini di un marchio ormai storico e quindi le tappe di una vita famigliare. La cornice è quella super tech della nuova Fendi Factory di Capannuccia a 40 minuti da Firenze: cemento, vetro, giardino pensile come nella visione dello studio d’architettura milanese Piuarch: qui tra i macchinari d’avanguardia governati da 400 lavoranti è stata presentata la collezione maschile per la primavera/estate 2024. «La prima uscita è un camice di carta giapponese waranshi perché si parte da una riflessione sull’importanza della figura dell’artigiano contemporaneo che usa le macchine per migliorare la manualità del suo lavoro e perché di carta sono i prototipi di ogni collezione» ...