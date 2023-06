La Bce non si ferma | tassi rialzati di altri 25 punti

(Di giovedì 15 giugno 2023) È l’ottavo rialzo consecutivo deidi interesse. Come ci si aspettava, la Banca centrale europea ha aumentato ancora il costo del denaro: 25base, con il tasso di riferimento (quello sui rifinanziamenti principali) che arriva così al 4%. Non è una sorpresa e, fin dalla prima riga del comunicato, la Bce spiega la decisione: "L'inflazione è in calo ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l'inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo a medio termine del 2%”. Tutto chiaro. Ma di qui a dire che sia anche giusto ce ne corre. Perché se da un lato è vero che la stretta finanziaria sta gradualmente raffreddando i prezzi, dall’altro sta anche zavorrando la ripresa economica post Covid. L’inflazione dell’Eurozona a maggio è stata dal 6,1%, in discesa rispetto al 7% di aprile. ...

... come dichiarato anche dal presidente dellaChristine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. "A meno chesi verifichino cambiamenti sostanziali nella nostra linea di base, è molto ...Con il rialzo dei tassi "abbiamo finito No,siamo ancora a destinazione", ha fatto sapere in conferenza stampa la Presidente della, Christine Lagarde. "Le prospettive economiche restano ...... la dinamica ha risentito dei rialzi dei tassi di interesse della, del marcato calo della ... I consumi sono cresciuti in termini reali, anche sehanno ancora recuperato i livelli pre - pandemia. ...

La Banca centrale europea prosegue nella sua politica per cercare di raffreddare l'inflazione. Che scende (piano) mentre famiglie e imprese pagano il conto - INFLAZIONE E TASSI, GLI ITALIANI NON RISPA ...L'Eurotower ha portato il costo del denaro al 4% e ritiene "molto probabile" un nuovo rialzo a luglio, che sarebbe il nono in un anno: "Inflazione troppo alta e prospettive di crescita incerte" ...