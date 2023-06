La Bce alza i tassi d’interesse di un quarto di punto | ora sono fissati al 4%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Banca centrale europea ha deciso dire idi undipercentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4%, quello sui depositi al 3,50%, e quello sui prestiti marginali al 4,25%. Questo ennesimo aumento, sottolinea il consiglio direttivo della Bce, riflette la valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione sottostante e la forza della trasmissione della politica monetaria. “L’inflazione è in calo – specifica il consiglio – ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo” e per questo il board è “determinato a garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo a medio termine del 2%. Pertanto, oggi ha deciso di aumentare di 25 punti base i tredi interesse chiave della ...