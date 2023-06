La Bce alza ancora i tassi e annuncia un nuovo rialzo a luglio Salvini | Danneggia famiglie e imprese

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un, l'ottavo di fila, e non sarà l'ultimo. La Banca centrale europea hato idi interesse di 25 punti base, come largamente atteso dai mercati. Idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale salgono pertanto rispettivamente al 4%, al 4,25% e al 3,50%. "L’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato - si legge nel comunicato di fine vertice -. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso oggi di innre di 25 punti base i tredi interesse di riferimento". Per raggiungere questo ...

