La 1000 miglia riparte da Roma

(Di giovedì 15 giugno 2023), 15 giu. (Adnkronos) - La Freccia Rossa è ripartita dalla Capitale alle prime luci del giorno con i partecipanti chiamati ad affrontare la tappa più lunga della2023: 630 Km con 4 blocchi di Prove Cronometrate, 3 Prove di Media, 5 Controlli Timbro e 3 Controlli Orari. Sulla linea di partenza è ancora fresca negli occhi dei partecipanti l'emozione vissuta la notte precedente, fra la folla festante lungo la passerella di Via Vittorio Veneto e davanti all'imponenza dell'Altare della Patria, che al rombo gentile dei motori a bassi giri sembrava ancora più bello. Nel corso della presentazione delle auto in pedana, hanno fatto il loro intervento fra gli altri anche Rudy Zerby, Giancarlo Fisichella e Sonny Colbrelli. A rendere irripetibile la serata però è stato l'arrivo della Maserati C20 Cielo del progetto ...

Andrea Milesi e Giordano Mozzi sono al primo posto del Ferrari Tribute con la loro F8 Spider e Paolo Piva e Matteo Ferraglio guidano laGreen con una Tesla Model Y. Controllo Timbro in ...Una lunga cavalcata ha portato i concorrenti dellaGreen da Cervia fino al cuore della capitale: come da tradizione, infatti, la seconda tappa della Freccia Rossa si è conclusa, anche per le vetture eco, con la spettacolare passerella di ...

(Adnkronos) – Dopo i 255 chilometri percorsi in mattinata gli equipaggi della Freccia Rossa si sono ristorati con un pranzo ai Giardini Diaz di Macerata, mentre quelli del Tribute hanno proseguito fin ...