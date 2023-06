Kvaratskhelia rinuncia agli Europei U21 | “Stagione troppo lunga”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoKhvichanon giocherà con la nazionale della Georgia la fase finale degliUnder 21. L’annuncio dell’esterno del Napoli sui social: “È un onore – scrive – far parte di una squadra che tra pochi giorni giocherà i campionati. Ma dopo lapiùper me è difficile giocare di nuovo una competizione tanto importante in così poco tempo. Ecco perché voglio che i tifosi conoscano la mia posizione. Nonostante il mio desiderio, dopo unadifficile per motivi sportivi, sarò con voi al campionato europeo Under 21 come primo tifoso della nostra squadra. Ora sono pienamente concentrato sulle partite davanti alla nazionale georgiana maggiore contro Cipro e Scozia. Vorrei augurare buona fortuna a tutti: ai miei compagni, a ...

Khvichaha deciso di rinunciare all'Europeo Under 21 che si disputerà in Georgia dal 18 Giugno. 'È un onore far parte di una squadra che tra pochi giorni giocherà i campionati europei. Ma dopo ...Commenta per primo Tra sei giorni inizieranno gli Europei Under 21 che si giocheranno in Romania e in Georgia. Proprio la Georgia dovrà rinunciare alla sua stella, Khvicha, convocato per la competizione ma lui stesso dal ritiro della nazionale maggiore ha annunciato la sua assenza: 'Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile giocare di nuovo ...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) In un post sui social, l'ala del Napoli Khvichaha comunicato che non parteciperà all'Europeo U21 con la Georgia, che si disputerà dal 21 giugno all'8 ...

Kvaratskhelia rinuncia all'Europeo U21 con la Georgia - ilNapolista IlNapolista

L'attaccante del Napoli non sarà con la sua nazionale alla rassegna in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania ...Una competizione dispendiosa e che il calciatore del Napoli preferisce evitare: potrebbe essere regolarmente in ritiro a Dimaro.