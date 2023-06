Kvaratskhelia dal ritiro della Nazionale | importante annuncio sui social

(Di giovedì 15 giugno 2023)dalfa unsui, il giocatore ha deciso che non parteciperà all'Europeo Under 21 L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Khvichaha deciso di rinunciare all'Europeo Under 21 che si disputerà in Georgia18 Giugno. 'È un onore far parte di una squadra che tra pochi giorni giocherà i campionati europei. Ma dopo ...Proprio la Georgia dovrà rinunciare alla sua stella, Khvicha, convocato per la competizione ma lui stessoritiro della nazionale maggiore ha annunciato la sua assenza: 'Dopo la ...Messaggio di Khvicha: l'attaccante georgiano del Napoli ha annunciato l'intenzione di non partecipare agli ... CalcioNapoli24.it è stato selezionatonuovo servizio di Google, se vuoi ...

Napoli, l'annuncio di Kvaratskhelia sul futuro che nessuno si aspettava Corriere dello Sport

Oltre ai gol di Osimhen e Kvaratskhelia, anche Giovanni Simeone ha segnato diverse reti importanti in campionato e in Champions League. Il club azzurro ha esercitato il riscatto dell'attaccante ...Non giocherà l'Europeo Under 21 con la sua nazionale a causa sua. Khvicha Kvaratskhelia alza bandiera bianca dopo l'intensa stagione vissuta con il Napoli conclusa con lo ...