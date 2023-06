Kulusevski tradisce la Juve | va alla rivale italiana

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il prossimo annopotrebbe tornare a giocare in Serie A, ma quasi sicuramente non con la maglia della. Dejanè reduce da una stagione in chiaroscuro al Tottenham. A parziale scusante dell’esterno offensivo svedese c’è da dire che gli Spurs non hanno vissuto una stagione tranquilla, anzi. Partiti con grandi ambizioni, l’annata in casa Tottenham è stata contraddistinta dall’addio burrascoso con il tecnico Antonio Conte. Cosa che, naturalmente, ha influito e non poco sul rendimento in campo. In Champions League il cammino degli Spurs si è fermato agli ottavi di finale contro il Milan, mentre in campionato è andata addirittura peggio. In quella che sembrava un’annata in grado di regalare comunque un piazzamento tra le prime quattro, il Tottenham non solo ha fallito l’ingresso in Champions League, ma è finita anche ...