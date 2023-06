Koulibaly all’Inter? La mossa decisiva dell’ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’Inter sembra ormai fare sul serio per l’ex, la cui esperienza al Chelsea sembra essere destinata a finire dopo appena un anno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Piero Ausilio avrebbe già avanzato le sue richieste al club inglese, che sono anche le priorità per l’immediato. L’idea è quella di prendere nuovamente in prestito Lukaku, in tandem con, che nei piani dovrebbe sbarcare alla Pinetina con la stessa formula. Il Chelsea per il momento ha ascoltato, ma ancora non ha preso una posizione. O almeno, per il momento ha rifiutato.-Inter:la volontà del giocatoreobiettivo per la difesa dell’Inter (ANSA)L’operazione che poterebbe l’exin nerazzurro è complicata. ...