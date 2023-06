Kim via da Napoli | chi è il sostituto? De Maggio conferma | “Non sarà Danso e nemmeno Hancko”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Kim, chi è ildel coreano? Desvela ulteriori dettagli. Kim Min-jae, difensore sudcoreano e ‘gigante’ della difesa del, non rimarrà all’ombra del Vesuvio la prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ilsarebbe in contatto con il Bayern Monaco, determinato ad avere il difensore dele pronto a pagare la clausola rescissoria. A soffermarsi sulla notizia è stato anche il giornalista Valter De, che ha escluso due profili importanti come sostituti di Kim. Di seguito le parole di Dea Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “Ildi Kim non ...

United in Champions League avrebbero convinto. Ma non è l'unico club pronto all'assalto, ecco che arriva con forza il Bayern Monaco: anche i bavaresi sono pronti a pagare la somma per portare...Inter, Milan e Juventus sembravano vicine al cambio per di una stagione al di sotto delle ... probabile, di alcuni giocatori (il primo della lista). Insomma, ripetersi è sempre più difficile

Kim via, Lucumì alternativo ad Hancko: costa quasi 20mln in meno Tutto Napoli

Napoli, duello per Kim: non solo lo United, anche il Bayern è disposto a pagare la clausola. Tutte le cifre ...(SOS Fanta) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe stanziato un budget di circa 20 milioni di euro per trovare il sostituto di Kim Min-Jae, difensore azzurro che sembra ormai destinato ...