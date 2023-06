Kim in uscita | si inserisce il Bayern Monaco!

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ci sono novità importanti sul futuro di Kim: ilMonaco sembrerebbe passato in netto vantaggio rispetto al Manchester United nelle ultime ore. Il club tedesco ha già contattato il Napoli e la trattativa sembrerebbe in stato avanzato, soprattutto per la questione della clausola rescissoria. Si attende di capire se ci sarà un’eventuale corsa a due per il miglior difensore della Serie A 2022/23. Si complica così l’approdo a Manchester del sud-coreano. Nelle ultime settimane si parlava addirittura di visite mediche già programmate da parte dei Red Devils. Kim alMonaco, la situazione Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in mattinata, il Napoli e ilMonaco hanno già avuto dei contatti e i bavaresi stanno pressando De Laurentiis per chiudere la trattativa. Ilprendendo l’ex Fenerbahce ...

Napoli, Bayern pronto a pagare la clausola di Kim: il punto sul mercato in uscita Internapoli

Kim andrà via dal Napoli in questo calciomercato, pagano la clausola. Il Napoli ha però già scelto con chi sostituirlo.Il calciomercato estivo si avvicina e il Napoli deve trovare un sostituto per il post Kim: la società volge lo sguardo verso l'Olanda ...