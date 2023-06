Kim | Bayern Monaco in pole position per il difensore del Napoli Di Marzio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilè inper ildel, Kim Min-jae. Secondo quanto scrive Gianluca Disul suo sito, i bavaresi vogliono fortemente ilcoreano e sono pronti a pagare la clausola rescissoria. La trattativa procede spedita e può decollare in modo concreto. Discrive: “Ilè attualmente inper l’acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min Jae. Come confermato anche da SkyDe, la trattativa sta procedendo e può decollare in maniera concreta. I bavaresi vogliono fortemente ildel, e sono pronti a pagare la clausola ...

IlMonaco è interessato acome una delle opzioni per il ruolo di difesa, questo è un nome concreto nell'elenco". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Il futuro dipotrebbe essere lontano da Napoli; non solo il Manchester United ma anche ilMonaco sarebbe interessato al centrale Il futuro dipotrebbe essere lontano da Napoli; non solo il Manchester United ma anche ilMonaco sarebbe interessato al centrale. Secondo ...Secondo Footmercato, ai club interessati aMinjae (Manchester United, Chelsea, Newcastle e PSG), si è inserito anche ilMonaco. Il club bavarese potrebbe sostituire Lucas Hernandez, finito nel mirino del Paris Saint Germain e ...

Bayern Monaco su Kim Min-Jae del Napoli: sarebbe il sostituto ideale di Hernandez TUTTO mercato WEB

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...A caccia di un rinforzo in difesa, con Lucas Hernández possibile partente in direzione Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi anche ...